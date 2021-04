Братья чуваши Григорий и Евгений Ивановы трудятся в учреждениях ДУИС по СКО

The YouTube ID of Npm---dxC7O8 is invalid.

Более 130 национальностей со своими обычаями и традициями. В СКО их представители трудятся в самых разных сферах. Например, герои нашего следующего материала работают в учреждениях местного департамента уголовно-исполнительной системы. Григорий и Евгений Ивановы нашли и реализовали себя именно в ней. По национальности родные братья — чуваши.

Разъяснение прав и обязанностей в следственном изоляторе — процедура стандартная. Попадая в подобные учреждения, человек не знает, что ему можно, а чего нельзя. Григорий Иванов почти 2 месяца занимается такой работой. Для тех, кто ждет своего наказания или уже его получил в специальном учреждении он становится кем-то вроде опекуна. Помогает адаптироваться, решать юридические вопросы, связанные с судебными процессами. И не только…

Григорий Иванов, начальник отряда учреждения ЕС 164/1 ДУИС по СКО:

— Небольшое время, как я работаю здесь полтора месяца, осужденные уже два заявления подали на заключение брака. Один осужденный из хозяйственной обслуги 10 лет проживал со своей женой, сожительствовал. Но в связи с уголовно исполнительным кодексом его супруга не может прийти на длительное свидание. Поэтому решили заключить брак. Можно сказать, что мы создали ячейку общества.



Для многих осужденных создание семьи становится стимулом стать лучше и забыть про «темное» прошлое, говорит Григорий Иванов, который в уголовно-исполнительной системе работает с 2017 года. Начальник отряда учреждения ЕС 164/1 во время воспитательных мероприятий и лекций довольно часто поднимает вопросы трудоустройства и будущего людей, которые в нем содержатся. Сотрудник с достаточно необычной для Казахстана национальностью чуваш устроился сюда после службы в армии и работы полицейским.

Григорий Иванов, начальник отряда учреждения ЕС 164/1 ДУИС по СКО:



— Я являюсь представителем меньшинства, если говорить о данной народности. За всю жизнь я видел всего несколько человек с такой национальностью. Мои родители в 60х годах в детском возрасте переехали из Башкирии. Здесь познакомились, заключили брак в 80-м году. Нас 3 брата в семье.

Один из них тоже трудится в областном департаменте уголовно-исполнительной системы. Евгений Иванов работает начальником отдела учреждения ЕС 164/3. Больше взаимодействует не с осужденными, а с коллегами. Свою работу любит также, как его брат Григорий. Они оба гордятся национальностью, которую представляют.

Евгений Иванов, начальник отдела учреждения ЕС-164/3 ДУИС по СКО:

— Родители владеют, а мы не привили себе данный язык. Сын интересуется, спрашивает, запоминает, интересуется. Тем более сейчас свободный выход в интернет. Изучает с помощью словаря для себя, мы не заставляем.



Праздник единства народа Казахстана братья проведут в кругу родных и близких за большим дастарханом.

Дарья Пышмынцева