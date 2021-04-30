310 лет со дня рождения Абылай хана

В этом году исполняется 310 лет со дня рождения великого Абылай хана. В честь знаменательной даты в музее-комплексе «Резиденция Абылай хана» прошла республиканская научно-практическая конференция.

Нурсултан Назарбаев — Первый Президент РК – Елбасы:

— Известно, что исторический процесс в массовом сознании носит преимущественно персонифицированный характер. Многие народы заслуженно гордятся именами великих предков, ставших своеобразными послами своих стран. Великая степь породила целую плеяду выдающихся деятелей, среди которых был и Абылай хан.

Военный лидер, мудрый правитель и искуссный дипломат. Абылай хан внёс большой вклад в становление казахской государственности. Его значение в истории Великой степи трудно переоценить. Нашел линию равновесия между двумя крупными державами — Китаем и Россией, защитил свой народ от нападения джунгаров, соединил в одно целое все казахские земли.

Бауржан Жунусов, руководитель научно-исследовательского отдела музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— В канун 30-летия Независимости мы обращаемся к нему с такой благодарностью. Всё, что мы сейчас имеем, — Независимость, а это самое ценное для любого народа, благодаря которому сохранилась эта Независимость. В те времена было много государств, равных с Казахским ханством. Но, они исчезли. Почему? Потому что на тот момент у них не было такого лидера, авторитет которого был непререкаемым.

На конференции говорили о патриотическом воспитании молодежи, её уважении к историческому прошлому и культурному наследию. Особое внимание уделили имени великого полководца, его заслугам, которые должны быть увековечены в памяти казахстанцев. Академик СКУ Заркын Тайшибай рассказал о жизни последнего хана, о нелёгком пути становления Казахского ханства в период правления Абылай хана.

Заркын Тайшибай — абылаевед, академик СКУ им. М.Козыбаева:

— Имя Абылай хана всегда олицетворяло единство, дружбу всех наций и народностей, населяющих казахскую землю. Имя Абылай хана воодушевляло за сохранность, процветание нашей Родины. После преобретения Независимости мы начали воодушевляться, трансформировать свою мысль на благо Родины.

Драматичная судьба, решительный характер, личная харизма помогли стать Абылай хану национальным героем. Несмотря на свое величие, он был добрым, справедливым по отношению к своему народу. Сегодня его чтит и помнит не только старшее поколение, но и подрастающее, в руках которого будущее нашей страны.

Алишер Ашимов