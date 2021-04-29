В СКО открыли дополнительные пункты для вакцинации. Они появились как в районах, так и в Петропавловске. Сейчас общее количество мест, где можно получить прививку от коронавируса, достигло 93.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В целом ограничительные меры помогли нам стабилизировать ситуацию. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 2,1% с 249 до 244 случаев. Согласно матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, область с 21 апреля находится в «зеленой» зоне.



За последние сутки в регионе плюс 21 заболевший. Что касается вакцинации, то укол против коронавируса получили 28 тысяч североказахстанцев. 570 человек выбрали отечественную вакцину «QazVac».

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Для удобства населения и с целью избежания массового скопления людей в поликлиниках на территории области и в городе открыты дополнительные пункты вакцинации.



Пункты открыли в крупных торговых точках и на социальных объектах. В них же сейчас действует проект «ASHYQ», который имеет ряд преимуществ, считает представитель областной Палаты предпринимателей.

Женис Казиев, заместитель директора Палаты предпринимателей СКО:

— Первое — это безопасность клиентов. Сегодня по информации, которую мы получаем из центра, а прошедшие 2-3 дня только по Алмате было выявлено порядка 200 посетителей с «красным» статусом. Ну и безусловно, к преимуществам можно отнести возможность осуществлять субъектам предпринимательской деятельности в условиях карантинных ограничений по зонам.



К примеру, если регион находится в «красной» зоне, то субъекты в рамках проекта «ASHYQ» работают по ограничения «жёлтой» зоны. Сейчас в СК QR-коды присвоили 21 субъекту бизнеса.

Айгерим Мукашева