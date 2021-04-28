Первый аграрный общественный совет прошёл в областном филиале партии «Nur Otan»

В Петропавловске состоялось первое заседание общественного совета по развитию аграрного сектора при региональном филиале партии Nur Otan». Напомню, их в области 12. Советы касаются разных сфер.

Выходили с высокими лозунгами, смотрели людям в глаза и давали обещание, за которые теперь нужно нести ответственность. С этих слов Геннадий Зенченко начал первого заседание аграрного общественного совета. Действовать его участники будут, исходя из ключевых пунктов программы, которую «Nur Otan» представил на выборах.

Геннадий Зенченко, председатель общественного совета по развитию аграрного сектора при СКОФ партии «Nur Otan»:

— В региональной предвыборной программе предусмотрено увеличение производительности труда в сельском хозяйстве. 2,7 млн тенге на одного работающего мы имеем сегодня, довести ее нужно до 4,5 млн тг. Господдержка сельхозтоваропроизводителей с 43 млрд до 55 млрд тенге. Вы знаете о реализации 16 инвестпроектов, среди которых и строительство МТФ и откормочных площадок и птицефабрик.



Это планы на перспективу. Но ведь и о делах насущных забывать нельзя, точнее о проблемах. «Кусачие» цены на продукты — это тема, которая среди североказахстанцев в топе. Побить её сейчас могут, разве что разговоры о стоимости дизельного топлива. По мнению Геннадия Зенченко, в «черное русло» местную ценовую политику уводят торговые сети. Они не всегда хотят размещать на своих полках североказахстанскую продукцию.

Геннадий Зенченко, председатель общественного совета по развитию аграрного сектора при СКОФ партии «Nur Otan»:

— Есть предприятие, например, «Казмясопродукт», какой ценой отпускает он мясо на торговые точки. Если посмотреть моржу между полкой и производством, я Вам скажу, она будет до 70%. Такого бизнеса нигде не должно быть.Цены растут искусственно. Да, на какие-то продукты, которые мы сегодня не производим в Казахстане, на них может быть такая цена. Но, что касается масла сливочного, молока, мяса, круп, хлеба, не должно быть такого резкого подъема.



Не должно быть, но он есть. Теперь вопрос ценообразования на социально значимые продукты под своим контролем будет держать партийный аграрный общественный совет. В него вошли местные предприниматели, руководители крупных товариществ. На первом заседании они также коснулись вопросов субсидирования сельхозтоваропроизводителей, подготовки кадров для аграрной сферы. На повестку следующей встречи участники вынесут земельный вопрос.

Дарья Пышмынцева