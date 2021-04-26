В Петропавловске прошел второй общегородской субботник

Сменили деловые костюмы на спортивные. В Петропавловске на второй общегородской субботник вышли госслужащие и активисты города. Акцию по очистке родных улиц поддержал и аким области Кумар Аксакалов. Также глава региона поделился планами по благоустройству областного центра. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых парков.

На территории казахского театра как никогда оживлённо. Несколько десятков человек надели перчатки, вооружились граблями, и вышли на «большую» уборку.

Среди участников и аким области Кумар Аксакалов. Глава региона вместе с активистами собирал опавшие листья, подметал дорожки. Также Кумар Аксакалов прокомментировал ситуацию с закрытым сквером. С просьбой убрать ограждение на территории площадью 1 гектар к нему обратилась жительница города. Инициатива, сказал аким области, правильная.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Через социальные сети поступило обращение, чтобы эту территорию превратить в парк. Правильное решение. Поэтому территория разгорожена. В этом году эта территория тоже будет приведена в порядок.



Необходимые средства для нового парка выделят, и уже в мае приступят к строительству. Это лишь один из объектов, планируемых к возведению.

Кумар Аксакалов, аким СКО:



— В этом году дополнительно еще 7 парков и скверов мы откроем. Будут завершены работы по центральному парку. Из-за пандемии эта работа не была завершена. Там будет расширение дорожки. Завершены будут работы по спортивным участкам. Парк будет открыт возле театра кукол. Будет открыт сквер возле нового театра.



А еще приводят в порядок имеющиеся. Речь идёт о реконструкции сквера Карасай батыра. Парк, который был полон мусора и аварийных деревьев, в скором времени изменится до неузнаваемости.

Булат Жумабеков, аким г. Петропавловска:

— Всё заросшее было, неухожено было. Сейчас это всё обустроено. Послдение элементы остались, камеры. И уже к маю докончим установление камер.



Традиционный субботник — акция благотворительная. Это еще один повод не оставаться равнодушными, и всё же выйти на уборку родных улиц. Однодневный заработок участников пойдёт на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Ескендир Елеусизов, председатель областного Совета ветеранов:

— Не все люди одинаково сегодня живут. Поэтому есть необходимость поддерживать пожилых людей. Деньги будут направлены по позициям. Я должен поблагодарить участников этого субботника.

Всего в общегородском субботнике приняли участие порядка 3 тысяч горожан. На полигоны вывезли 1,5 тысячи тонн мусора.

Жанель Бисенбаева