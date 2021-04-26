Североказахстанцы всё чаще стали сталкиваться с религиозной агитацией

Североказахстанцы всё чаще стали сталкиваться с агитацией со стороны представителей религиозных течений. Многие сетуют, что особенно навязчивы Свидетели Иеговы. Адепты через социальные сети находят номера телефонов, звонят и заводят беседу о Боге. Так, недавно с назойливыми звонками столкнулась жительница областного центра Шолпан Тлегенова.

Подозрительные звонки Шолпан Тлегеновой начали поступать около недели назад. Разговор вела женщина, как правило, вежливо и корректно. Однако, после фразы «Верите ли вы в Бога?», Шолпан заподозрила что-то неладное, и сбросила трубку. Через пару дней звонок с назойливыми вопросами вновь повторился.

Шолпан Тлегенова, жительница г. Петропавловска:

— Когда я спросила, как Вас зовут, она ответила, что Валентина Николаевна — я Свидетель Иеговы. Она бы хотела, чтобы я узнала об этой религии. Говорит, что раньше были в каком-то заведении, а теперь общаются через зум. 280план 01.42 Она сказала, что берут номер телефона в справочнике. И звонят всем. Я сказала, чтобы они прекратили мне звонить. Я боюсь, потому что у меня маленькие дети.

А вот агитировать стали по телефону, в мессенджерах и даже на сайтах объявлений. Оттуда адепты религиозного течения и находят номера, отмечают эксперты. В центре исследования межконфессиональных и межэтнических отношений говорят, что в условиях карантина жалоб на незаконную миссионерскую деятельность стало гораздо больше.

Сауле Сулейменова, руководитель общественного объединения «Центр исследования межконфессиональных и межэтнических отношений»:

— Ко мне обращаются люди с жалобами на представителей религиозных нетрадиционных течений. Чаще всего жалуются на Свидетелей Иеговы. Особенно на их деятельность. Мы оказываем консультативную помощь, помогаем и готовы помочь всем, кто в этом нуждается.

С начала года на назойливые телефонные звонки в управление по делам религии пожаловались 4 североказахстанца. Адепты действуют по стандартной схеме: на популярных сайтах отбирают номера, звонят, как бы интересуясь выставленным товаром, а потом переводят беседу в религиозную плоскость.

Роза Касенова, руководитель управления по делам религии акимата СКО:

— По каждому такому факту мы проводим проверку, а также разъяснительную и профилактическую работу. По нашему мнению, представители религиозного течения не совсем знают закон РК. Согласно положениям данного закона миссионерская деятельность осуществляется только после регистрации в уполномоченном органе. Незаконная миссионерская деятельность она у нас подпадает под административное нарушение согласно статье и влечёт за собой административный штраф.

Мы убедились в том, что именно адепт звонил Шолпан. Связались с Валентиной Николаевной и попросили прокомментировать ситуацию.

-Вы являетесь Свидетелем Иеговы?

-Да.

-Для чего Вы звоните?

-Хочется поделиться, что наша жизнь улучшится.

-О том, что влечет за собой административный штраф, Вы знаете?

-Нет, в первый раз слышу.



Звонить и беспокоить, адепт сказала, больше не будет. Всё же эксперты советуют, обрывать такие разговоры. Если звонки не перестают поступать, необходимо обратиться в управление по делам религии. Номера телефонов указаны на экране.

8715-2-50-44-58, 8715-2-70-57-82

Жанель Бисенбаева