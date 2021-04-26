35 лет прошло со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Разное

20:22 26 Апреля 2021

35 лет назад 26 апреля произошла крупнейшая катастрофа в истории человечества. Речь идет об аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда из северного региона для спасательной миссии мобилизовали 4,5 тысячи человек. Инициативные группы «Союз-Чернобыль», в которые входят ликвидаторы страшной аварии, а также ее свидетели есть по всей стране.

В Северо-Казахстанской области в специальное общество входят 293 человека. Ветераны, которые имеют отношение к чернобыльской трагедии, помимо медицинской помощи ежемесячно получают специальное пособие — 18 тысяч тенге. В этом году им также окажут единовременную помощь. В Казахстане ее получат больше 6 тысяч человек, на сумму свыше 540 млн тг.

Дарья Пышмынцева

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