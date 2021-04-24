В СКО 25 апреля вступит в силу новое постановление

COVID-19: Казахстан

0:48 24 Апреля 2021

Третий день СКО находится в «зелёной» зоне. Главный санврач региона подписывает новое постановление, которое вступит в силу 25 апреля.

С воскресенья разрешено проводить поминки, заполняемостью до 30%, но не более 50 человек. Одобрили также спортивные мероприятия со зрителями, но не более 20% от числа посадочных мест, работу развлекательных учреждений, букмекерских контор, кальянных, участвующих в проекте «Ashyq». Позволят деятельность религиозных объектов при заполняемости не более 30%, но с запретом на проведение жұма намаз, коллективных богослужений и мероприятий. Разрешили деятельность детских дошкольных организацй без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц.

Новое постановление главного государственного санитарного врача СКО:

Разрешить деятельность общественных бань, саун в воскресенье;

Обеспечить организацию работы театров, кинотеатров, концертных залов с заполняемостью не более 30% от числа посадочных мест;

Не менее 30% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников.

Разрешить работу бильярдных при заполняемости не более 30%;

Разрешить деятельность детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, аттракционов на открытом воздухе при заполняемости не более 30%;

Разрешить деятельность аквапарка, при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

Айгерим Мукашева

 

Читайте также

СК на пороге «жёлтой» зоны
В Казахстане 1773 человека за сутки выздоровели от КВИ
В СКО продолжается вакцинация учителей
Более 30 тысяч доз вакцины «спутник V» до конца месяца привезут и поставят в североказахстанские учреждения здравоохранения.
4 апреля у 20 жителей СКО подтвердился COVID-19
За сутки в РК выявили почти 1900 случаев КВИ
Партийцы «Nur Otana» будут мониторить прививочную кампанию против COVID-19
Полный этап вакцины прошли 2700 североказахстанцев
Медики СК напоминают жителям региона о мерах безопасности
Активисты призвали североказахстанцев соблюдать санитарные нормы
В Казахстане растёт число заболевших коронавирусом. За последние сутки выявили 1 105 заразившихся.
15 апреля COVID-19 подтвердился у 42 жителей СКО