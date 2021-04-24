Бегущая строка 24 апреля 2021 года.

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ЗАПРЕЩЕНА ПРОДАЖА РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕЛИГИОЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРЕДМЕТОВ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА СЕРВИСЕ OLX.KZ. **** ҚҰРМЕТТІ СОЛТҮСТІКҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР! 2022 ЖЫЛДЫҢ 1 ШІЛДЕСІНЕН БАСТАП ПИК ҚЫЗМЕТІ БАСҚАРУ НЫСАНЫН МҮЛІК ИЕЛЕРІНІҢ БІРЛЕСТІГІНЕ ӨЗГЕРТІЛЕДІ. ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ, СІЗДЕН БЕЛГІЛЕНГЕН МЕРЗІМДЕ МИБ-КЕ ӨТУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІҢІЗДІ СҰРАЙМЫЗ. ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТТЫ 46-94-77 ТЕЛЕФОН НӨМІРІ АРҚЫЛЫ БІЛЕ АЛАСЫЗДАР. **** УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОКАЗАХСТАНЦЫ! С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КСК МЕНЯЕТ ФОРМУ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ИМУЩЕСТВА (ОСИ). В ЭТОЙ СВЯЗИ, ПРОСИМ ВАС ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕХОД НА ОСИ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА: 46-94-77. **** ''ҚАЗГИДРОМЕТ'' РМК ФИЛИАЛЫ 24 СӘУІРДЕ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ КЕЙ ЖЕРЛЕРІНДЕ ТҰМАН ТҮСЕДІ ДЕП ХАБАРЛАЙДЫ. 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