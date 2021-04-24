9 мая ветеранам ВОВ выплатят по 1 млн тенге

27 ветеранов ВОВ получат по 1млн тенге ко Дню Победы. Вместе с ними выплаты предусмотрели и для тружеников тыла, вдов погибших военных, жителей блокадного Ленинграда, а также узников концлагерей. Начислят деньги ближе к празднику-9 мая.

Забота о ветеранах, отдавших годы войне, а вместе с ними и мечты, семью, любимые занятия,- уже даже не традиция, а долг каждого из нас. К сожалению, свидетелей тех страшных дней сегодня становится всё меньше. В области проживает всего 27 участников Великой Отечественной. Самому «молодому» ветерану 95 лет. Пандемия показала, что выражать им своё почтение можно не только на масштабных парадах.



Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:

— Из-за пандемии парада на площади не будет. Поэтому решили ветеранов посетить. Домой заходить не будем. Чтобы внуки, дети и сами они чувствовали этот момент. В этом году решено выплатить ветеранам по миллиону тенге. Это поддержка.

Вместе с ветеранами выплаты получат труженики тыла — от 15-ти до 30 тысяч тенге. Вдовам погибших военных предусмотрено по 30 тысяч. Их в нашей области более 250 человек. Не обделят вниманием и участников блокады Ленинграда. Их материальная помощь составляет 60 тысяч. Узникам концлагерей выплатят на 40% больше-100 тысяч тенге. Таких в области насчитывается 20 человек.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:

— Эти люди прошли испытания жизни. Поэтому они заслуживают всяких почестей, которые мы сегодня в состоянии сделать.

Что касается дополнительной помощи ветеранам, то на эти цели направят средства добровольцев, которые примут участие в общегородских субботниках.

Жанель Бисенбаева