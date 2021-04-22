Весенние ограничения для большегрузов

17 административных дел и штрафы на 5 миллионов тенге. Всё это — промежуточные результаты весенних ограничений, которые транспортные инспекторы ввели для большегрузов. Они применяются ежегодно и действуют на трассах республиканского значения. Транспортная инспекция вместе с полицейскими, прокуратурой и местными исполнительными органами с марта по май месяцы усилили контроль на дорогах области.

К ежедневным рейдам по выявлению транспортных средств, вес которых превышает допустимые параметры, транспортная инспекция приступила еще в марте. В это время из-за активного снеготаяния и обилия влаги дорожное полотно наиболее подвергается разрушению. Для контроля ситуации и действуют специальные весенние ограничения.

Виталий Морозов, и.о. руководителя отдела инспекции транспортного контроля по СКО:

— Данными ограничениями предусмострено снижение допустимых параметров, как по общей массе, так и по осевым нагрузкам на 20%. К примеру, сейчас одиночному ТС, имееющему 3 оси, нельзя превышать вес 20 тонн. До этого было 25 тонн. Вес пятиосного автопоезда не должен превышать 32 тонн, было- 40 тонн. Вес ТС, имеющее одиночную ось, не должен превышать 8 тонн.



Однако, в весенних ограничениях есть и исключения.

Весной ограничения не распространяются на ТС, осуществляющие :

— международные перевозки грузов и пассажиров

— мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС

— доставку гуманитарной помощи пострадавшим

— перевозку пищевой продукции

— дорожно-строительные работы на участках, переданным подрядчикам для проведения работ по реконструкции

— воинские перевозки



Николай Кузьменков — водитель с 40 летним стажем. Трудится в одном из хозяйств Павлодарской области. Аграрии сейчас готовятся к предстоящей посевной кампании. Николай в составе бригады перевозит семена сельхозяйственных культур. «Камазы» прошли процедуру взвешивания. Превышения габаритов нет.

Николай Кузьменков, водитель:

— Продукцию получили, взвешивание прошли. По документов всё как положено, перегруза нет. Контроль строгий у нас. Сегодня семена льна перевозим, груз разный. Это стройматериалы, запчасти, зерно — все, что в хозяйстве нужно, то и перевозим.



Если весовые и габаритные параметры большегрузов всё же превышают допустимую норму, то водителей ждёт солидный штраф — от 116 тысяч до 3 миллионов тенге. Особый контроль инспекторы ведут за многотонниками, которые перевозят инертный материал.

Виталий Морозов, и.о. руководителя отдела инспекции транспортного контроля по СКО:

— Данная работа проводится совместно с прокуратурой, местной полицейской службой, акиматами и другими госструктурами. С начала введения весенних ограничений возбуждено 90 дел, наложено штрафов на сумму более 5 миллионов тенге. За нарушения весогабаритных параметров возбудили 17 административных дел. Штрафы по ним составили 3 миллиона тенге.



Практика введения ограничений применяется ежегодно. Этой весной они продлятся до 1 мая. В прошлом году транспортная инспекция выявила 992 нарушения. Общая сумма по выписанным штрафам составила 62 миллиона тенге.

Абай Альжанов