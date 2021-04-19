Заместитель акима СКО Гани Ныгыметов встретился со спортсменами ВК «Есиль СК»

Честно завоеванная победа. Заместитель главы региона Гани Ныгыметов встретился со спортсмена волейбольного клуба «Есиль СК». В Павлодаре они одолели атырауских соперников и заняли 3 место на чемпионате страны.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— Хочу от лица акима области Кумара Иргибаевича поздравить вас с той победой, которую вы заслужили и привезли к нам в область, — бронзовую медаль Чемпионата Казахстана по волейболу среди мужских команд.



Через тернии к бронзе. В случае с местной мужской волейбольной командой это не преувеличение, от слова совсем. Республиканский чемпионат нашим спортсменам дался очень не просто. Постоянный накал страстей и буря эмоций дали желаемый бронзовый результат. Хотя в процессе противостояний с сильнейшими волейболистами страны североказахстанским игрокам часто казалось, что и его им не увидеть. Желаемый плей-офф для местных спортсменов был совсем не радужным. В канун развязки чемпионата по их «самооценке» ударили парни из южной столицы.

Мади Макенов, игрок ВК «Есиль СК»:

— Мы на этом не останавливались, настроились на следующую игру, на битву за бронзу. Первую игру мы, к сожалению, проиграли со счётом 2-3 команде из Атырау, на тот день они были сильнее. На второй день мы настроились, вышли, отыграли и выиграли 3-2. Последняя игра на третий день была сложной, длилась около 3 часов, бились до конца. Ребята — молодцы! Выдержали.



Сергей Костив, капитан ВК «Есиль СК»:

— Пацаны — вы лучшие! Спасибо вам большое!



На встрече с Гани Ныгыметовым спортсмены искренне благодарили друг друга за результат, говорили «спасибо» тренеру. Вместе они выстояли и не опустили руки даже тогда, когда этого сильно хотелось. В борьбе за третье место игроки ВК «Есиль СК» прошли и через болезни, и травмы. Последних было много. Как и нюансов с комплектованием команды после пандемии.

Алексей Теренин, главный тренер ВК «Есиль СК»:

— Очень было тяжело собрать команду в течение месяца перед Кубком, мы съездили на сбор, хорошо его провели, укомплектовались, но, не совсем. Был случай, что у нас легионер уехал в Турцию Кирилл Красневский, расстались мы с ним по обоюдному согласию. Приехали хорошие ребята из России. Это Денис Горбачев и Егор Тарасов. Ребята выложились эмоциально и физически, я очень благодарен им за проведенную работу.

Сил в завоеванную бронзу на чемпионате страны команда вложила много, поэтому Алексей Теренин сравнивает ее с золотом. При следующей возможности волейболисты поборются и за него. А пока они находятся в отпуске, копят силы для следующих побед, которыми регион будет гордиться.

Дарья Пышмынцева