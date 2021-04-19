Юбилей Почётного гражданина СКО

19 апреля своё 80-летие отмечает Нэлли Александровна Иванова. Почетный гражданин области, педагог, историк, партийный работник и общественный деятель. Вся ее жизнь посвящена родной области и людям, живущим в ней. В торжественной обстановке собрались ее коллеги, друзья. Принял участие в чествовании юбиляра и аким области Кумар Аксакалов.

Принципиальный, честный и добросовестный работник, который трудится с полной самоотдачей. Так о Нэлли Ивановой отзываются все, кто с ней знаком. Начинала инструктором отдела пропаганды и агитации Петропавловского горкома партии. Есть в её трудовой книжке и должность заведующей отделом Кировского райкома. Позже её пригласили занять место заместителя заведующего идеологическим отделом в обкоме партии. Сегодня почётный гражданин области принимает поздравления.

КУМАР АКСАКАЛОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Хочу пожелать Вам здоровья, сил. Нам еще есть что сделать, нам всегда нужна такая энергия старшего поколения и молодого и среднего возраста. Вы среди старшего поколения представляете такой пласт в работе. Мы должны бороться за наши идеалы. Хочу выразить благодарность от всех земляков.



За годы работы Нэлли Иванова приобрела верных друзей и коллег, которые её уважают. Из-за пандемии только их малая часть собралась поздравить именинницу.

АНАТОЛИЙ БАШМАКОВ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СКО:



— Сегодня не Нэлли Александровне это надо, даже может не столько нам, сколько тем, кто увидит по телевидению и услышит о Нэлли Александровне теплое, доброе слово. Этот и есть нравственное продолжение наших традиций. Спасибо. С праздником, Нэлли Александровна.



Нэлли Иванова и сегодня продолжает проявлять активную гражданскую позицию. Вот и в своём ответном слове ни слова про себя, зато много про родной край.

НЕЛЛИ ИВАНОВА, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СКО:

— Что меня радует, что мой юбилей проходит в особое время. Наша СКО, является северными воротами страны, сегодня получила особый статус. Специальная экономическая зона и на предстоящее время намечено столько хороших мероприятий. Что наша область преобразится. А вместе с ней это повлияет и на нас.



Не страшно, что годы бегут, и внешне мы меняемся, считает Нэлли Александровна. Главное, не стареть душой.

Абай Альжанов