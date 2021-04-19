В СК хотят повысить цену на электричество

1 мая в СК может подорожать элекричество. Коммунальную услугу для населения Севказэнергосбыт предлагает повысить на 12%.

Новый тариф представители компании обсуждали с горожанами на публичных слушаниях. Среднюю стоимость 1 киловатта/час энергетики планируют повысить до 18 тенге, это без учёта НДС. Причину этого в ТОО объясняют убытками. Дело в том, что 1 апреля тариф повысила ТЭЦ-2, с 8 до 10 тенге. Поэтому, покупать энергию со станции «Севказэнергосбыту» стало невыгодно. В последний раз корректировки по этой коммунальной услуге в СК произошли в январе этого года. Сейчас в области 165,5 тысяч потребителей.

Магауия Сагандыков, генерального директора ТОО «Севказэнергосбыт»:

— В настоящее время тариф- 16,2 тенге. Далее, он распределяется среди населения, бюджетных организаций, прочих. Для населения среднеотпускной тариф- 11, 55 тг, как вы знаете. Мы предлагаем повысить тариф для населения на 5 или 7 процентов. Окончательный результат останется за антимонопольной службой: какую цену установить для населения и юридических лиц. У нас есть ещё 10 дней, чтобы определиться с новым тарифом.