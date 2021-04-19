Североказахстанский борец Нуркожа Кайпанов стал чемпионом Азии

Лучший в Азии. Североказахстанский борец Нуркожа Кайпанов стал двукратным чемпионом Азии по вольной борьбе. Международное первенство проходило в Алматы с 13 по 18 апреля.

Наш земляк выступал в весовой категории 74 килограмма. На пути к финалу Нуркожа уверенно одолел спортсменов из Кыргызстана и Монголии. А в решающей схватке за золотую медаль он встретился с иранцем Мостафой Хоссейнхани. В ней североказахстанец одержал яркую волевую победу, перевернув ход поединка в свою пользу. После первого раунда Кайпанов проигрывал 0:2, однако, уже в следующем провел серию удачных приемов. Исход матча 6:2. Напомню, свой первый титул чемпиона Азии Нуркожа Кайпанов завоевал 2 года назад в Китае.

Нуркожа Кайпанов, двукратный чемпион Азии по вольной борьбе:

пер. Была очень тяжелая борьба, пришлось непросто. Перед соревнованиями я заболел, неделя прошла с этого времени. Тем не менее, готовился усиленно. Иранский борец оказался очень опытным. Все спортсмены показали достойный результат.))

Абай Альжанов