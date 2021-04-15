«Сценарий 2017 года не повторится», — аким СКО о паводковой ситуации

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы полностью всё проанализировали. Могу со всей ответственностью сказать, что сценарий 2017 года не повторится.

Это, по сути, главный вопрос, которым задавались североказахстанцы последние пару месяцев. Прогнозы синоптиков были неутешительными. И многие боялись, что паводок будет такой же как 4 года назад. Опасения не подтвердились. Однако, ситуация серьезная, если сравнивать с 2020-ым. Тогда в это время уже начинался сев. Сейчас угроза паводка всё ещё сохранятся.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Если говорить о проблеме паводка, можно этот вопрос разделить на 2 категории. Первое, вода, которая образуется в результате таяния снегов. Чтобы эта вода не попала в дома, проведена подготовительная работа.

Вывозили снег, прочищали трубы и ливнёвки, проводили очернение. Подняли дамбы и защитные сооружения. Сейчас специалисты мониторят обстановку в Костанайской области, откуда идут потоки. Вероятнее всего за неделю вопрос по талым водам будет снят. Но большую опасность несут озёра и реки.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— На особом контроле у нас будет находиться в ближайшее время Есильский район, где у нас озеро Большой Тарангул. Мы видим, что по притокам озера большие потоки формируется по реке Камысакты.

Из озера вода пойдёт в сторону Камышловского лога и в Аккайынский район, где находится республиканская трасса.

С начала паводкового периода в области было 10 случаев переливов через дороги.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Основные наши усилия сконцентрированы на 4 районах. Район им. Габита Мусрепова и Айыртауский, где протекают малые реки — основные притоки. В настоящее время основные объёмы воды из малых рек уже заполнили чашу Сергеевского водохранилища.

На малых реках спад, а на Сергеевском гидроузле — подъём второй день. Перелив над гребнем уже 122 см.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Через 3-4 дня она начнёт ещё больше переливаться и придёт. Через 10 дней обычно доходит из Сергеевки до Петропавловска. Вторая очередь поступления большого количества воды идёт из Акмолинской области. Мы видим, что там поступление увеличивается.

Речь о реках Жабай и Колутон в Акмолинской области. Эти притоки Есиля и образуют вторую волну. По прогнозам через 10 дней она придет в Сергеевку. Ещё через 10 — в Петропавловск. Получается в течение трёх недель паводковая ситуация должна полностью стабилизироваться.

Айгерим Мукашева