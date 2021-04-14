На международной научно-практической конференции обсудили права детей-инвалидов на образование

По данным статистики, в стране насчитывается более 150 тысяч детей с особыми потребностями, из них порядка 4 тысяч — североказахстанцы. На встрече специалисты сферы инклюзивного образования обсудили проблемы с которыми сталкиваются учащиеся. Как правило, касаются они адаптации в социуме и реализации своего потенциала. В ведомстве приняли решение о создании лифта непрерывного образования. Работает он по принципу — «детский сад- школа- колледж». Всего в 6-ти дошкольных организациях функционируют 13 специальных групп. Здесь дети делают первые шаги в адаптации. Среднее образование в регионе обеспечивают 7 специализированных интернатов, также функционируют кабинеты поддержки инклюзии. А вот выбрать, с какой профессией связать свою жизнь и где учиться, ребятам оказалось сложней всего.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Не каждый ребёнок, закончивший коррекционную школу, имеет возможность наравне учиться. В связи с этим родилась идея создания специального образовательного учреждения, где дети смогут обучаться профессии. Для этого открыто частное учреждение в СКО, где размещен государственный заказ на 162 места. Сейчас обучение ведётся по 5 специальностям.



Светлана Исмагулова, старший научный сотрудник Национальной академии образования им.И.Алтынсарина:

— В своих выступлениях глава государства обращает внимание на доступность и качественность образования для всех обучающихся. В течение последних двух десятков лет Правительством Казахстана ратифицировано ряд конвенций и деклараций. Постоянно вносятся подзаконы и законы. Особое внимание уделено госпрограмме развития образования и науки РК.



Жанель Бисенбаева