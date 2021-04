Больше 1000 североказахстанцев вложили часть пенсионных накоплений в квадратные метры

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В СКО 11 тысяч вкладчиков ЕНПФ могут использовать свои пенсионные накопления, чтобы закрыть вопрос с жильем. Вместе они накопили свыше 20 млрд тенге. Больше тысячи человек часть денег уже вложили в квадратные метры. Напомним, что такая возможность у них появилась с 23 января. Подробнее о том, как они ей пользуются, расскажем прямо сейчас

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.



Последнее заинтересовало не многих. А вот вопрос с жильем является насущным и даже болезненным для многих казахстанцев. Северяне — не исключение. В первую неделю, когда стали известны правила использования пенсионных накоплений, более 50 тысяч жителей страны оформили заявки на специальном сайте, чтобы улучшить свои жилищные условия.

Арман Сугралин, руководитель отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Более тысячи североказахстанцев уже использовали свою возможность воспользоваться единовременными пенсионными выплатами. Большая часть из них рефинансировала свои ипотечные займы, как в банках второго уровня, так и в «Отбасы банке». Некоторая часть из них использовали свои пенсионные выплаты для получения нового ипотечного займа в «Отбасы банке».



Часть пенсионки для выкупа жилья без ипотеки в нашей области пока никто не использовал. К слову, такие квадратные метры закон разрешает продать в первые же пять лет после их приобретения. Чего нельзя сказать о квартирах, купленных в ипотеку. Не пользуется популярностью среди североказахстанцев и возможность использовать накопительные сбережения на строительство домов. Хотя, правила этого не запрещают. Вернемся к порталу, которым пользуются клиенты ЕНПФ и «Отбасы банка», чтобы оформить заявку и стать ближе к своим квадратным метрам. Его клиенты должны обязательность иметь ЭЦП. Что еще им необходимо знать?

Арман Сугралин, руководитель отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— После подачи заявки она рассматривается в течение суток банком на то, что имеется ли специальный счет в нашем банке, затем уже заявка направляется в ЕНПФ и рассматривается до 10 рабочих дней, на практике составляет 3-5 рабочих дней. Затем после поступления средств с ЕНПФ на специальный счет вкладчика в течение 45 рабочих дней вкладчик должен подтвердить целевое использование своих пенсионных выплат.



Процесс нельзя назвать очень быстрым, но ведь и сделки не из простых. Кстати, закон разрешает кровным родственникам переуступать часть своих пенсионных накоплений. При этом покупать жилье друг у друга они не могут. Таковы правила.

Дарья Пышмынцева