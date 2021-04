YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Пополнили североказахстанскую копилку достижений. Воспитанники отделения спортивных танцев городской ДЮСШ гимнастики привезли на Родину сразу 20 наград различных достоинств.

Итогом двух состязаний, одно из них проходило в Нур-Султане, другое в Караганде, стали 7 серебрянных, столько же золотых и три бронзовые медали. К соревнованиям спортсменов готовили тренеры: Юлия Ширина, Юрий Мирошниченко и Кирилл Новиков.

Дарья Пышмынцева