Североказахстанцы завоевали 5 золотых медалей на чемпионате Кубка РК по муай тай

Второе общекомандное место и 6 медалей. Наши спортсмены успешно выступили на чемпионате Кубка РК по тайскому боксу. Проходил он с 29 марта по 3 апреля в городе Алматы. Честь СКО защищали 10 ребят.

Отличная путёвка в мир большого спорта. Здесь нет места жалости и малодушию, считает Руслан Заякин. В тайском боксе парень уже 12 лет. За это время боксёр добился немалых успехов. На чемпионате Кубка страны Руслан защищал честь родной области в весовой категории 71 килограмм. Завоевал «золото».

Руслан Заякин — чемпион Кубка РК по муай тай:



— Чемпионат прошел на высшем уровне. Конечно же, с ограничительными мерами. Соперники были очень опытными. С ними я не впервый раз дрался. Провел три боя. Из них два закончил досрочно. В финале встретился с алматинцем. И этот бой тоже закончил досрочно.



Тайский бокс не только для парней, но и для девушек. Розалина Величко занимается мауй тай 5 лет. Последние полтора года у девушки был перерыв. Но, чтобы достойно выступить, Розалина упорно готовилась. В итоге девушка вернулась домой с «золотом».

Розалина Величко — чемпионка Кубка РК по муай тай:

— Выступала в весовой категории 57 килограмм. Первые соревнования после перерыва. Они прошли удачно. Я провела два боя, которые закончила досрочно. Бои провела легко. Теперь жду следующих соревнований.



Сегодня муай тай приобретает все большую популярность. Наши спортсмены входят в сборную страны. А уверенность, боевой дух и сила воли помогают им занимать призовые места.

Рад достижениями своих подопечных и Иван Ван-Хон-Тун. По словам тренера, к турниру подошли ответственно. Несмотря на то, что карантин помешал спортсменам полноценно проводить тренировки в зале, ребята не растеряли форму.



Иван Ван-Хон-Тун — старший тренер по муай тай по СКО:

— Спортсмены показали хорошие результаты. Мы проделали большую работу. Провели двухэтапные сборы. 4 недели проводили учебно-тренировочные сборы, подготавливали физику спортсменов, психологию, оттачивали технику. Первый отборочный турнир наши спортсмены закончили досрочно нокаутами. По итогам трех дней наши спортсмены вышли в финал.



Честь СКО защищали 10 спортсменов. Пятеро из них стали чемпионами, один — бронзовый призер. Соревнования проходили с 29 марта по 3 апреля в Алматы. В планах у ребят выступить в чемпионате стран СНГ. Он пройдет в сентябре текущего года.

Алишер Ашимов