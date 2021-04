О ситуации по коронавирусной инфекции в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

2016 случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане за прошедшие сутки. Неблагоприятная эпидобстановка сейчас в столице и Алматы, а также Западно-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской областях.

В нашем регионе ситуация лучше. За сутки положительный результат теста на COVID-19 получил 31 человек. Чуть больше половины болезнь переносят с симптомами. В разрезе области по числу заразившихся лидирует Петропавловск, где выявили 17 случаев коронавируса. Ещё 5 — в Тайыншинском районе, 3 — в Акжарском. За прошедшие сутки в лабораториях области провели почти 300 ПЦР-исследований.

Айгерим Мукашева