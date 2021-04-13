О ситуации по коронавирусной инфекции в СКО

COVID-19: Казахстан

20:31 13 Апреля 2021

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

2016 случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане за прошедшие сутки. Неблагоприятная эпидобстановка сейчас в столице и Алматы, а также Западно-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской областях.

В нашем регионе ситуация лучше. За сутки положительный результат теста на COVID-19 получил 31 человек. Чуть больше половины болезнь переносят с симптомами. В разрезе области по числу заразившихся лидирует Петропавловск, где выявили 17 случаев коронавируса. Ещё 5 — в Тайыншинском районе, 3 — в Акжарском. За прошедшие сутки в лабораториях области провели почти 300 ПЦР-исследований.

Айгерим Мукашева

 

Читайте также

За последние сутки в регионе зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией
Партийцы «Nur Otana» будут мониторить прививочную кампанию против COVID-19
СК на пороге «жёлтой» зоны
В Казахстане растёт число заболевших коронавирусом. За последние сутки выявили 1 105 заразившихся.
Прошел 1 год с момента введения ЧП в Казахстане
Медики СК напоминают жителям региона о мерах безопасности
895 человек получили укол здоровья в городской поликлинике №1
1720 североказахстанцев получили полный курс вакцинации
Около 3 тысяч североказахстанцев получили полный курс вакцинации
Текущая эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Казахстане
4 апреля у 20 жителей СКО подтвердился COVID-19
Активисты призвали североказахстанцев соблюдать санитарные нормы