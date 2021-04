Начался перелив через гребень плотины Сергеевского водохранилища

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В области наблюдается неравномерное оттаивание почвы. Об этом сообщили инженеры-метеорологи «Казгидромета». Так, по данным на 13 апреля минимальное значение приборы зафиксировали в областном центре- 39см. Неизменной остается ситуация в окрестностях метеостанции «Возвышенка» района М. Жумабаева. Там грунт промёрз до полутора метров.

— Сейчас мы видим, что почва с глубины оттаяла на 11 см.



Зимой эта отметка достигала 60 см. С наступлением долгожданной оттепели данные шкалы прибора постепенно опускаются. В этом году, относительно медленными темпами, говорят специалисты. Так, например максимальная глубина промерзания почвы отмечается в окрестностях метеостанции «Возвышенка» района М. Жумабаева. Там показатель до сих пор остаётся неизменным- более полутора метров. Единственным пунктом, где шкала мерзлотомера достигла нуля, стал Тайыншынский район.

Роман Гиричёв- инженер филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В прошлом году на 13 апреля уже 10 из 16 метеостанций зафиксировали оттаивающую почву. Данные по глубине промерзания почвы влияют на впитываемость влаги в почву.

Чем сильнее промерзает грунт, тем хуже впитывается влага, а значит и угроза подтопления выше. Тем временем ЧС-ники ведут постоянный мониторинг за уровнем воды в реках. Так, во второй половине дня 13 апреля начался перелив через гребень Сергеевского водохранилища. На данный момент он составляет 1 см.

Сакен Агзамов, начальник отдела предупреждения ДЧС СКО:

— Происходит вскрытие малых рек. За сутки у нас плюс 160см. Также в селе Рузаевке — плюс 153см и Соколовке — плюс 140см. На данных участках находятся группировки. Они проводят постоянный мониторинг, также проводят примитивные мероприятия с населением.



По данным на 13 апреля перелив зафиксировали и на дорогах Айыртауского района. Максимальное его значение составляло 15 см. К вечеру отметка уменьшилась в три раза.

Жанель Бисенбаева