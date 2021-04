Книжный альбом Героя СССР Малика Габдуллина презентовали в Резиденции Абылай хана

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Собирали по крупицам. Кокшетауский музей имени Малика Габдуллина на протяжении нескольких десятков лет искал письма Героя Советского Союза. Как известно, в своей рукописи Малик Габдуллин увековечивал имена фронтовых товарищей, излагал на бумаге хронологию боевых действий. Научные исследователи г. Кокшетау собрали все записки и уже в полноценном виде издали в книжных альбомах. Их сегодня презентовали в музейном комплексе «Резиденция Абылай хана».

Героический командир, хорошо известный в частях храбростью и мастерством настоящего воина. Малик Габдуллин сочетал в себе лучшие качества армейского агитатора. Окончил среднюю школу, педагогический институт, служил в рядах Красной Армии. Уже в те годы его знали как автора многих научных статей. И вот, июнь 1941-ого — война. Исследовательскую деятельность молодому коммунисту пришлось отложить. Мёрзлые окопы, сражения — всё это стало первой военной школой.

Бауыржан Жунусов, руководитель научно-исследовательского отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:



— Во время ВОВ он проявил себя как батыр. Он проявил в своих боевых действиях лидера полководства. За ним шла вся рота, батальон. Он был саратником Б.Момушулы. Он своим трудом добивался больших достижений на поприще науки.

Малик Габдуллин не перставал писать письма. Его называют подлинным ювелиром художественного слова и крылатой мысли, который по горячим следам на листах бумаги отражал героические действия храбрых фронтовиков. Эти рукописи сохранились. Только вот, где? На протяжении десятилетий исследователи кокшетауского музея искали ответ на этот вопрос. И вот буквально пару лет назад всё же сумели найти.

Серикжан Жузжанова, главный хранитель отдела фондов музея им. М.Габдуллина, г.Кокшетау:



— Также в 2020-ом году в нашем музее были выпущены очень значительные книги, которые долгое время хранились в архиве. Мы не могли найти. Называется книга «Сын казаха». Благодаря независимости нам дали доступ и мы выпустили книгу.

Книжный альбом Героя Советского Союза презентовали в Резиденции Абылай хана. Здесь же теперь можно найти привезённые экспонаты. В завершение мероприятия музейные комплексы подписали мемрандум о взаимном сотрудничестве.

Жанель Бисенбаевой.