26 апреля в СК стартуют обучения по проекту «Бастау Бизнес»

Открыть собственное дело просто. 26 апреля в регионе стартует бесплатное обучение основам предпринимательства по «Бастау Бизнес». Принять участие в проекте смогут безработные и самозанятые североказахстанцы.

Из-за пандемии в этом году освоить азы бизнеса можно будет не выходя из дома в онлайн -формате. Занятия длятся 21 день, после чего начинающим предпринимателям предстоит защитить свой проект. Размер безвозмездного гранта, как и в прошлом году, составляет 200 МРП, это 583 тысячи тенге. Прием заявок начнется 19 апреля. Стоит отметить, в 2020-ом курсы по «Бастау Бизнес» прошли 940 человек. Основные направления, которые выбирают желающие открыть собственное дело, являются отрасль сельского хозяйства и сфера услуг.



Асель Самаратова, эксперт отдела НПП «Атамекен» по СКО:

— В этом году планируется обучить 750 человек. Предусмотрено 4 потока обучения. После чего, желающие получают сертификат и возможность оформить грант, либо льготный кредит под низкий процент. Программа рассчитана на 2017-2021 годы. Этот год является заключительным.

