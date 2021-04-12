Около 3 тысяч североказахстанцев получили полный курс вакцинации

В регионе продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Инъекцию теперь можно получить в 36 прививочных пунктах. Для отдаленных населенных пунктов предусмотрели передвижные бригады. В целом, с начала прививочной кампании укол здоровья получили порядка 13 тысяч североказахстанцев, бОльшее их число- медики. Наша съемочная группа встретилась с врачами скорой медицинской помощи и узнала о результатах иммунизации от ковид.

Дастан Оразаев в областном центре скорой медицинской помощи трудится порядка 4 лет. Последний год, как и в принципе для всех сотрудников здравоохранения, выдался непростым. С начала пандемии на плечи медиков легла важная и ответственная задача — бороться со смертельным вирусом. Оказывая помощь ковидным пациентам, не стоит принебрегать и собственной безопасностью. Потому Дастан и решился получить инъекцию в числе первых.

Дастан Оразаев, врач областного центра скорой медицинской помощи:

— Получил вакцину в начале марта. Саму вакцину перенес хорошо. Отмечал недомогания. Головная боль может быть, участок на месте инъекции может болеть. В принципе перенёс хорошо. Никаких осложений не было. Это является основной мерой, поэтому я думаю, рекомендую получить эту вакцину, чтобы население меньше болело.

Недавно врач получил вторую дозу компонента. Как правило, она усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме также возрастает. С начала прививочной кампании в центре скорой медицинской помощи больше 170 сотрудников, а это 45% от общего числа коллектива, укол здоровья уже получили. 56 находятся в очереди.

Владимир Жужгов, врач областного центра скорой медицинской помощи:

— Если эти сотрудники получают прививку, мы добьемся цифры 60%. Также методвод у 32 человек. В настоящее время тяжелых реакций не было. Все сотрудники перенесли вакцинацию незаметно. Озноб и недомогания считаются нормальной реакцией.



«Вакцина от COVID-19»- еще в прошлом году эту фразу произносили с надеждой, сегодня же это — вполне реальная процедура. С начала прививочной кампании первую дозу компонента получили порядка 13 тысяч североказахстанцев. Около 3 тысяч человек прошли полный курс. Теперь иммунизация против коронавирусной инфекции доступна для всех желающих. Для этого необходимо обратиться в прикрепленную по месту жительства поликлинику, там же и получить направление. Напомним, в регионе действуют 36 прививочных пунктов. Для отдаленных местностей предусмотрены передвижные бригады.

Жанель Бисенбаева