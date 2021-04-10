Бегущая строка 11 апреля 2021 года.

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ЗАПРЕЩЕНА ПРОДАЖА РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕЛИГИОЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРЕДМЕТОВ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА СЕРВИСЕ OLX.KZ. **** ҚҰРМЕТТІ СОЛТҮСТІКҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР! 2022 ЖЫЛДЫҢ 1 ШІЛДЕСІНЕН БАСТАП ПИК ҚЫЗМЕТІ БАСҚАРУ НЫСАНЫН МҮЛІК ИЕЛЕРІНІҢ БІРЛЕСТІГІНЕ ӨЗГЕРТІЛЕДІ. ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ, СІЗДЕН БЕЛГІЛЕНГЕН МЕРЗІМДЕ МИБ-КЕ ӨТУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІҢІЗДІ СҰРАЙМЫЗ. ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТТЫ 46-94-77 ТЕЛЕФОН НӨМІРІ АРҚЫЛЫ БІЛЕ АЛАСЫЗДАР. **** УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОКАЗАХСТАНЦЫ! С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КСК МЕНЯЕТ ФОРМУ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ИМУЩЕСТВА (ОСИ). В ЭТОЙ СВЯЗИ, ПРОСИМ ВАС ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕХОД НА ОСИ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА: 46-94-77. **** ҰЙЫМ ҚОҚЫС ЖИНАУ ҮШІН АУМАҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ. САТЫП АЛУ ШАЙҚАСЫ, ҚАЛАНЫҢ ШЕГІ-КӨМІР ҚОЙМАСЫ. ЧКАЛОВ ДАҢҒЫЛЫ 20. ТЕЛ. 8-777-325-65-07, 8-705-143-81-57, 41-33-22. **** ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВИТ ТЕРРИТОРИЮ ДЛЯ ОТСЫПКИ СТРОЙ МУСОРА. 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СІЗГЕ ТӘУЛІК БОЙЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН 112 ТЕЛЕФОНЫН ЕСКЕ САЛАМЫЗ, ОҒАН СІЗ ӘРДАЙЫМ ҚАУІП ТӨНГЕН НЕМЕСЕ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ НЕМЕСЕ ОҚИҒА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ХАБАРЛАСА АЛАСЫЗ. **** УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОКАЗАХСТАНЦЫ! В СВЯЗИ С СОХРАНЕНИЕМ И НАРАСТАНИЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРСТНОГО ФОНА И ПРОГНОЗОМ ОСАДКОВ (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДОЖДЬ) НА ТЕРРИТОРИИ СКО В ПЕРИОД С 9 ПО 11 АПРЕЛЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ИНТЕНСИВНОЕ СНЕГОТАЯНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ТАЛОГО СТОКА, ПОДЪЕМ УРОВНЕЙ ВОДЫ НА РЕКАХ. В ЭТОЙ СВЯЗИ РЕКОМЕНДУЕМ НАСЕЛЕНИЮ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НАПОМИНАЕМ ВАМ О КРУГЛОСУТОЧНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕМ ТЕЛЕФОНЕ 112, НА КОТОРЫЙ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ИЛИ ПРОИСШЕСТВИЯ.