В СКО усилят ограничения

Эпидситуацию по заболеваемости COVID-19 в регионе санврачи охарактеризовали как нестабильную. За последнюю неделю случаев коронавируса стало больше в 1,3 раза. Не радует и структура заболеваемости. У 86% проявляются симптомы. С начала апреля загруженность инфекционных стационаров выросла с 28% до 36. Там сейчас лечение получают 194 североказахстанца.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— За последние 7 дней репродуктивное число, которое показывает, сколько человек может заразить болевший, превысило 1. Это плохой показатель. При эпидрасследовании было установлено, что 44% заболевших связывают инфицирование с посещением мест массового скопления. Это объекты торговли и питания. 27% заразились при контакте в быту, на дому. 15% в транспорте, 3,2% — контакт по работе.

За последние сутки, в области зарегистрировали 49 заболевших коронавирусом, 39 из которых ощущают симптомы COVID-19. Больше всего случаев, а именно 22, в областном центре, ещё 10 — в Тайыншинском районе, 6 — в М.Жумабаева.



Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Рост заболеваемости связан с увеличением социальных контактов во время празднования Наурыза, снижением самодисциплины населения по соблюдению карантинных мер. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации СКО с сегодняшнего дня находится в «желтой» зоне.

Новые ограничения начнут действовать с 12 апреля. Уже в понедельник свою работу приостановят бильярдные, аквапарки, детские игровые площадки и аттракционы. Спортивные мероприятия будут проходить при пустых трибунах. Меньше зрителей станет в театрах, кино и концертных залах. Допускается не более 20% от общего числа посадочных мест. Под запрет попали и поминки, а ещё проведение бес и жұма намаз, коллективных богослужений.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Ограничивается деятельность объектов культуры для индивидуальных, групповых репетиций с участием не более 30 человек. В детских дошкольных организациях разрешается работа только дежурных групп (не более 25 человек в группе). Приостанавливается деятельность общественных бань, саун в воскресенье, за исключением общественных бань с общим залом.

А ещё с понедельника половина сотрудников должны уйти на дистанционку, если в штате больше 15 человек. Медработники призывают североказахстанцев соблюдать санэпидтребования, а ещё пройти вакцинацию. Прививка от коронавируса доступна каждому.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Записаться на вакцинацию можно через регистратуру поликлиники. На сайтах всех медорганизаций и управления здравоохранения размещена информация по всем прививочным пунктам с указанием телефоном, по которым можно записаться на вакцинацию. Кроме того на портале электронного правительства через еgov каждый может подать заявку.

На основе заявок автоматически будет формироваться очередь на вакцинацию. Прививку от коронавируса в СК получили уже 7 тысяч человек. Осложнений нет. В регионе есть почти 9,5 тысяч доз вакцины. На следующей неделе ожидают следующую партию.

Айгерим Мукашева