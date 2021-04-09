В центре Петропавловска в особо крупных размерах продавали нелегальный алкоголь

Правоохранительные органы

21:55 9 Апреля 2021

Борьба с нелегальным оборотом алкоголя — важная часть профилактики, проводимой полицейскими. Мониторинговые группы регулярно проводит рейды и работают над тем, чтобы пресечь подобные факты. Во время очередной проверки в центре города они нашли целый склад незаконной продукции.

Из подсобного помещения одного из городских предприятий стражи порядка изъяли 3 тысячи литров незаконного алкоголя. 226 пластиковых бутылей с крепким спиртным, 1,5 тысячи бутылок пива. Хранили горе- дельцы на складе и 653 блока контрафактных сигарет. Как выяснилось, документов на товар у них не было.

Алибек Габдуллин — первый заместитель начальника УП г. Петропавловска:

 — На данный момент по данному факту назначены множественные экспертизы. По итогам экспертизы виновные лица будут привлечены по ст. 463-ей административного кодекса, а также по 282-ой административного кодекса.

Речь идет о нарушении законов о регулировании оборота алкогольных напитков и занятии предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации. Полицейские напоминают, нелицензированная продукция может представлять опасность для жизни. Всего с начала года в СК из незаконного оборота изъяли 4,5 тысячи литров поддельного алкоголя.

 

 

Абай Альжанов

 

 

 

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