Наши земляки в драматичном финале за 3 место сумели вырвать победу у атырауских соперников. Счёт в серии оставлял интригу до самого конца плей-офф. В итоге он закончился со счётом 2-1 в нашу пользу. Поединки состоялись в Павлодаре.

Абай Альжанов