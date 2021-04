В СК проходит чемпионат области по тяжелой атлетике среди юниоров

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

К соревнованиям после годового затишья юные тяжелоатлеты готовились с особым рвением и радостью. Долгожданный момент настал. На помосте собрались достойные и сильнейшие штангисты региона. Рахат Расул — воспитанник областной спортшколы олимпийского резерва. В свои 14 не раз брал золото на международных и республиканских первенствах. Рекорд спортсмена — в сумме в рывке и толчке поднял 203 килограмма. Но это не предел, говорит Рахат. Планку будет повышать.

Рахат Расул, участник соревнований:

— Учусь в спортинтернате. Представляю Акжарский район. Рассчитываю на 1 место, соперникам желаю удачи, главное обойтись без травм всем. Соперники достойные, технику неплохую показывают.

В областном состязании борются за звание лидера более 90 юношей и девушек. Самому молодому участнику — 10 лет, старшему — 17. Каждый спортсмен на равных условиях.

Юрий Фетюков, главный судья соревнований:

— Победитель определяется по двум упражнениям: рывок и толчок. Баллы будут суммироваться. Кто поднял больше- тот и победитель. На состязании участвуют как начинающие спортсмены, так и мастера спорта. Хотим выразить поддержку районным тренерам. Работа видна, ребята прогрессируют, несмотря на пандемию.

Чемпионат по тяжелой атлетике продлится до 10 апреля. Первенство служит для ребят оборочным этапом. Лучшие из лучших войдут в сборную области. Они будут представлять Северный Казахстан на Молодежных играх, которые пройдут этим летом в Костанае.

Абай Альжанов