В СК филиале «Өрлеу» подвели итоги международного конкурса «Воспитание с изюминкой: поиск, идеи, воплощение»

Конкурсу — 8 лет. За эти годы он успел стать международным, что позволило анализировать тенденцию развития дошкольного образования не только в Казахстане, но и зарубежом. В этом году география конкурса представлена четырьмя странами: Россия, Беларусь, Приднестровская Молдавская республика и Казахстан. Всего 350 проектов, 100 из которых — казахстанские. Работы подготовили по 5 номинациям: «НЕО возможности», «Эффективно управленческая практика», «Дистанционное обучение», «Новая волна» и «Менің елім-менің жерім». По последним двум поступило наибольшее количество заявок. Это говорит о том, что педагоги уделяют внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Также делается акцент на современные образовательные технологии.

Лейла Альмагамбетова, заместитель директора по учебно-методической работе ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК РК по СКО:

— Информационную поддержку данному конкурсу оказала республиканская газета «Білімді ел» и республиканский журнал «Открытая школа». Решением жюри специальные призы для победителей — это полугодовая подписка на республиканскую газету «Білімді ел» и годовая на журнал «Открытая школа». Там все последние новости, новинки образовательного характера педагоги смогут узнать из первоисточника.

