Спасатели СКО вышли на очередной рейд, чтобы побеседовать с рыбаками

Тепло, нет ветра и осадков, а значит можно порыбачить. Так рассуждают фанаты подобного досуга. Вот только с каждым новым весенним днем он становится все более опасным. Североказахстанские спасатели встречают рыбаков на хрупком льду, как в будни, так и в выходные. Некоторых любителей постоять с удочкой в ожидании добычи, даже страх собственной смерти не останавливает, настолько они увлечены своим хобби.

Сергей Черкасов, руководитель-спасатель подразделения ОСО ДЧС СКО:

— Кто-то старается от нас отходить. Мы за ним идем, а он уходит. Некоторые наоборот идут на встречу. Показывают прошлогодние памятки, приятно, когда такое видишь, но хотелось бы, что правила соблюдались, а не только носили с собой эту памятку.

От памяток рыбаки, которых специалисты ДЧС встретили в зоне своей станции на реке Есиль, не отказались и охотно взяли цветные листы с правилами поведения на льду. Выслушали спасателей и… вернулись к своим делам. Едва участники профилактического рейда отошли, как один из рыбаков, заметив клёв, побежал со всех ног к своей лунке. Повезло, лед под ним не провалился, а мог. Несмотря на толщину в метр, его прочность, сейчас минимальная.

Сергей Черкасов, руководитель-спасатель подразделения ОСО ДЧС СКО:

— Прочность составляет 15 см на сегодня. Если завтра пройдут дожди, то он уже начнет проваливаться. Еще сохраняется опасность в виду того, что на реке Ишим двойной лед. Получается, между льдом есть вода 15 см. И люди, выходя на лед, они проваливаются и этот разлом 15 см, они могут проломить нижний лед.

Осенью все совсем по-другому. Тогда даже 5 см льда, говорят спасатели, могут выдержать человека весом до 100 килограммов. Лед на реке в апреле непредсказуемый, а температура воды пока доходит лишь до 5 градусов. Оказаться во власти стихии рыбаки могут легко, а вот выбраться… Спасатели не могут запереть их дома, поэтому рекомендуют до выхода из него предупреждать своих близких о месте, где они будут ловить заветную рыбу. Еще лучше делать это не в одиночку, а с кем-то. Кстати, листовки, рейды и беседы не единственный способ воздействия спасателей на тех, кого не страшит, а, наоборот, манит тонкий лед на водоемах. Вот такие информационные стойки, тоже одна из мер профилактики специалистов областного ДЧС.

Дарья Пышмынцева