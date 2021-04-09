Санврачи вместе с полицейскими рассказали о мониторингах 2021 года

Новости МТРК

21:58 9 Апреля 2021

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Количество протоколов об административных правонарушениях за нарушение карантинного и ограничительного режимов в СКО в 2021 г:

г. Петропавловск — 127
Айыртауский район — 22
Акжарский район — 23
Аккайынский район — 49
Есильский район — 25
Жамбылский район — 29
Район М. Жумабаева — 29
Кызылжарский район — 15
Мамлютский район — 15
Район им. Г. Мусрепова — 27
Тайыншинский район — 34
Тимирязевский район — 15
Уалихановский район — 32
Район Шал акын — 2

Совсем не список почёта. Это данные санитарных врачей, из которых становится понятно, где североказахстанцам, закон не писан. Чаще всего в 2021 года нарушали карантин петропавловцы. Вместе с ними в тоске по жизни без пандемии «в отрыв» уходили жители Аккайынского, Тайыншинского, Жамбылского и других районов. Где-то больше, где-то меньше, но «отличились» все.

Данияр Оспанов, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— За выявленные нарушения по материалам органов внутренних дел и экстренных извещений из Координационных центров составлено 464 протокола об административном правонарушении за нарушение карантинного и ограничительного режима, и требований санитарных правил, наложено 434 штрафа на общую сумму 29 902 076 млн. тенге.

Душа требовала праздника. Сильно расслабившись, очень часто в 2021 североказахстанцы платили за желание провести или организовать массовые мероприятия. Индивидуальные предприниматели за такой порыв отдали почти 1,5 млн тг. Организаторы мероприятий заплатили больше 700 тыс тг. штрафов, администраторы заведений и другие ответственные за них лица отделались легче всего. Госказну они пополнили всего на 218 тыс тг. Все это результаты совместного мониторинга санврачей и полицейских. С нарушением карантина в этом году они столкнулись 765 раз.

Александр Розбах, заместитель начальникам УМПС ДП СКО:

— 56 нарушений у нас только выявлено в кафе и ресторанах, бани, не остановившие свою деятельность — 6 нарушений, магазины не соблюдают, как масочный режим, так и карантинные ограничения, социальную дистанцию — 127 нарушений. 3 человека у нас покинули домашний карантин. Не ограничили визиты знакомых, проводили в коттеджах мероприятия — 50 нарушений. Проведение семейных мероприятий — 14 нарушений.

В общественном месте без маски. Таких североказахстанцев, полицейские встречали и напоминали об административной ответственности 445 раз. Это нарушение за последние несколько месяцев, стало самым популярным. Всего мониторинговые группы, их в области 23, с января провели 1316 рейдов. Специалисты проверили почти 10 тысяч самых разных объектов.

 

 

 

 

 

Дарья Пышмынцева

 

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