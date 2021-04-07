В СК стартовал чемпионат Казахстана по борьбе на поясах среди юниоров

В Петропавловске стартовал чемпионат Казахстана по борьбе на поясах. В состязании принимают участие более 200 лучших палуанов страны в возрасте от 13 до 15 лет. Всего 16 весовых категорий. От имени главы региона Кумара Аксакалова спортсменов приветствовал его заместитель Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— Уважаемая молодежь, я рад Вас приветствовать. Вы большие молодцы, что развиваете национальный вид спорта. Особо хочу паблагодарить судей, организаторов соревнований.

Азат Каримуллин, председатель ассоциации боевых искусств СКО:

— Уважаемые участники соревнований. Поздравляю Вас с этим праздником спорта. Несмотря на тяжелый период, связанный с пандемией, спасибо, что приехали в СКО. Вы вносите свой вклад в развитие спорта и патриотизма страны. Желаю каждому только победы.



На торжественной церемонии открытия чемпионата по белбеу куреси вся спортивная общественность. Североказахстанская земля принимает лучших палуанов страны среди юниоров 13 и 15 лет. Это 16 весовых категорий, более 200 палуанов, 14 команд со всех уголков Казахстана. Соревнования проводят в честь известного земляка, генерал-лейтенанта Вооруженных сил республики Абая Тасбулатова.

Абай Тасбулатов, представитель высшего командования Вооружённых сил РК:

— Я рад, что нахожусь на своей малой Родине. В СК проходит чемпионат по борьбе на поясах. Как президент ассоциации этого вида спорта мне очень отрадно. Самое главное, что молодежь стремится заниматься этим спортом. Так мы воспитываем патриотизм. Нужно вести здоровый образ жизни.



Стартуют первые поединки первенства. Для молодых бойцов наступает волнительный и важный момент. Возможно, для многих состязание станет трамплином к будущим свершениям. Каждый настроен только на положительный исход, а для этого нужно выкладываться на 100 процентов. Али Койбагаров защищает честь Восточного Казахстана. Ему 13 лет. Выступает в весе 55 килограммов. В дебютной встрече он одержал уверенную победу.

Али Койбагаров, участник соревнований ЗКО:



— В первой схватке выиграл североказахстанца. Буду стремиться к чемпионству. Занимаюсь борьбой 1 год. Это нелегкий вид спорта, где очень интересно.

Первенство страны по борьбе на поясах продлится 2 дня. Поединки за чемпионство и призовые места запланированы на 8 апреля.

Уалихан Дауренбеков, старший тренер СКО по борьбе на поясах:



— На следующий год включим дисциплину на чемпионат мира. Здесь будут сражаться сильнейшие борцы.Финалистов и призеров чемпионата ждут грамоты, медали и заветные кубки.



Абая Альжанова