В СКО 1200 педагогов провакцинировали от коронавируса

1200 североказахстанских педагогов получили первый компонент вакцины. Всего его поставили уже семи тысячам североказахстанцам. Напомним, массовая вакцинация от коронавируса началась 1 февраля. Сначала прививали медиков, далее на очереди — учителя.

Социальный педагог казахской школы-гимназии имени Абая Алия Аблина — одна из первых получила вакцину. Привику ей поставили в конце марта в 3 городской поликлинике.

Алия Аблина- социальный педагог казахской школы-гимназии имени Абая:



— После прививки полчаса мы были под наблюдением: нам измеряли температуру, давление, узнавали, есть ли жалобы. Лично у меня жалоб не было, только на второй день, правда, был небольшой дискомфорт, слабость, но температуры не было.



После укола первые три дня врачи обзванивали каждого вакцинированного, спрашивали о самочувствии, интересовались в целом состоянием здоровья. Через такую же процедуру прошла и Асемгуль Курмангожина. Женщина преподает в первой гимназии и считает, что прививаться необходимо. Педагоги контактируют с учениками, их родителями и коллегами, поэтому риск заражения очень велик, говорит Асемгуль.

Асемгуль Курмангожина-заместитель директора Первой гимназии:



— Мы все прекрасно понимаем, что пока единственный способ как — то победить это, остановить пандемию — это, конечно же, вакцинация. И, когда встал вопрос о том, будете ли вы вакцинироваться или нет, то я незамедлительно ответила положительно. И 3 апреля вместе с коллегами, со своей семьей я посетила 1 городскую поликлинику.



Всего в регионе первую дозу вакцины ввели порядка 1200 педагогам. Вторую прививку ставят через три недели. Ее получили уже 300 человек.

Анастасия Остертак