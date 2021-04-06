В СКО прошла встреча с чемпионами ВК «Куаныш» и БК «Bars»

Пример усердия и силы волы. В СК прошла встреча чемпионов баскетбольной команды «Bars» и волейбольного клуба «Куаныш». Они порадовали земляков медалями престижных соревнований. Вершины, которых они достигли, назвали новой страницей в истории североказахстанского спорта.

История волейбольного клуба «Куаныш» достойна экранизации. 12 лет назад. Сельские девчонки в Тимирязевском районе занимаются волейболом в простой школьной секции. Начинают и выигрывают. Сначала районные соревнования, после областные. Тренируются всё больше, а планку ставят выше. И с завидным упорством достигают целей. По итогу «Куаныш» уже не секция на селе, а профессиональный и уважаемый в стране клуб.

Плей-офф. Национальная лига. Наши девчонки против алматинок. Победителю — бронза.

Сабира Бекишева, либеро ВК «Куаныш»:



— Наша главная цель. Наши принципиальные соперники. У нас остался осадок после кубка Казахстана, когда мы им проиграли. 4-ое место заняли. И весь чемпионат мы ждали плей-офф, чтобы отыграть игру и получить заветные медали.

И эту цель североказахстанки достигли. Принципиальная встреча завершилась победой наших.

У «Куаныша» бронза. Впервые в истории клуба. Согласитесь, неплохой бы получился мотивационный фильм для молодёжи. А вообще события последних дней в североказахстанском спорте — находка для сценаристов. Баскетбольный клуб «Барс» — чемпион Казахстана высшей лиги. Ни одного легионера. В составе только североказахстанцы. 21 блестящая победа и только 3 поражения. К этому команда шла долго и упорно. И наблюдать за этим было интересно, говорят любители баскетбола. Рос каждый игрок команды.

Артём Козыркин, капитан баскетбольной команды «Bars»:

— Пришёл я в клуб 4 сезона назад. Был особо незаметным игроком, пробивался за место в составе. На том этапе были и легионеры в команде. И в чемпионате мы заняли тогда 5 место. Потом перестройка была на следующий сезон. Легионеров практически не было. Кажется всего лишь один игрок был.

Навыки становились лучше, пасы точнее, мячей в корзине больше. А главное, команда действительно стала командой, а ребята — друзьями. Связанные одной целью — медали, они заняли третье место. Но для команды оно было, как первое, воспоминают игроки. И уже тогда знали, это не предел. Могут больше и лучше. 2021 год. Впервые в истории области наши баскетболисты — чемпионы высшей лиги.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— Дети, юноши. Вы для них модель поведения. Смотря на вас, они учатся. Смотря на ваши достижения, они стараются достичь большего. Поэтому спасибо, что вы подаете такие примеры. Также оставайтесь примером для будущих спортсменов, воспитанников нашей области.

Примером усердия и силы воли. Изматывающие тренировки, строгий режим, победы, но и поражения тоже. Путь до пьедестала всегда долгий. И доходят к вершине самые целеустремленные и упорные. Чемпионы и чемпионки. К нашим спортсменам уже присматриваются, поступают приглашения. Что скорее закономерность, чем исключение. Эти парни и девушки уже перевернули страницу в истории североказахстанского спорта. Впереди ещё больше. И у чемпионов, и у региона.

Айгерим Мукашева