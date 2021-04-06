Коммунальщики круглые сутки откачивают воду

Коммунальщики приступили к откачке воды от домов горожан. Число обращений в сутки перевалило за 130. Звонки в аварийную службу не прекращаются. Чаще всего за помощью обращаются жители микрорайонов «Береке» и Рабочего поселка.

Огромные лужи и грязь. Такая картина в Рабочем посёлке каждый год, в этом году она особенно впечатляет из-за обильных зимних осадков. Вместе с оттепелью в дома горожан пришла и вода. Валентина Филипова проживает по адресу: улица Парижской коммуны, 129. С начала весны женщина уже раз 20 обращалась за помощью к силам очистных сооружений.

Валентина Филипова, жительница г. Петропавловска:



— Пожалуйста, примите вызов. Они сразу приняли. В «Очистные» позвонили, все ваш вызов приняли. Все бочки стали так и ездить, и выкачивать. Спасибо им. Даже ночью приезжали, где то в 23-00. Забирали воду, молодцы.

Сегодня к Валентине в очередной раз подъехала водоочистная бригада, чтобы откачать образовавшуюся лужу возле дома. Здесь порядка 1600 литров воды. Что бы ее полностью убрать, специалистам понадобится около 40 минут. Сейчас коммунальщикам приходится нелегко. Вызовов поступает очень много. За сутки — более 130 подобных заявок.

Денис Маршалов, начальник отдела ГКП на ПХВ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» г. Петропавловска:



— С начала паводкового периода задействовано более 15 единиц техники. 5 бригад работает по городу. Откачиваем круглые сутки. Сейчас такой сезон настал, когда люди нуждаются в нашей помощи. Также чистим ливневые сети, арки.

Все заявки отрабатываются 100%. Никто не остается в стороне. Кстати, для населения вызов водоочистных бригад бесплатный. Обратиться за помощью можно по номеру «109», либо 39-64-16.

Анастасия Остертак