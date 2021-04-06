Антикоррупционная служба посетила Тайыншинский район

Трещины и неровности. Борцы с коррупцией выявили недочёты нового здания физкультурно-оздоровительного комплекса в Тайыншинском районе. Напомним, спортобъект распахнул двери в декабре прошлого года. Но, как оказалось, подрядчик не в полном объеме выполнил обязательства. К слову сказать, ФОК обошёлся госказне почти в полмиллиарда тенге.

Глютен, крахмал, биоэтанол. «BioOperations» — один из самых крупных заводов страны, занимающийся переработкой сельхозкультур и выпуском экотоплива. На градообразующем предприятии трудятся 500 человек. В прошлом году в товариществе произошли большие перемены в лучшую сторону. Завод получил поддержку от государства в 1 миллиард тенге. Инвестиции направили на строительство комплекса очистных сооружений и нового водовода предприятия.

Алмас Калимурзин, генеральный директор ТОО «BioOperations», Тайыншинский район:



— В этом году мы запустили его, пробурили 5 скважин в селе Леонидовском, оттуда провели водовод. Потребность воды высокая- 2600 кубометров в сутки. Столько потребляет г.Тайынша. Построили комплекс очистных сооружений, чтобы минимизировать затраты воды при производстве биоэтанола.

А это новый физкультурно-оздоровительный комплекс райцентра. Спортобъект распахнул свои двери в декабре прошлого года. Его строительство вела местная фирма «Байсын А». При осмотре здания видно, что подрядчик выполнил работу недобросовестно: есть неровности, недоделки, на стенах трещины. Возникает вопрос: как заказчик принял объект? Ответ держал руководитель районного отдела физической культуры и спорта. По его словам, строительство ФОКа контролировали, подрядчику не раз делали замечания.

Ержан Жумабаев — руководитель отдела физической культуры и спорта Тайыншинского района:



— Есть недостатки, но подрядчик обязуется их устранить. За счет средств подрядчика будут устраняться недочеты. Он на месте, его дети здесь занимаются. Стоимость проекта- 485 миллионов. Здесь имеется спортзал, тренажерный зал.

В районном акимате группа антикоррупционной службы посетила фронт-офис «Открытого акимата». Жителям здесь оказывают 86 видов госуслуг, 59 из которых доступны в цифровом формате. Удобно, а главное прозрачно.

Динара Рахымжанова, главный специалист аппарата акима Тайыншинского района:



— Наиболее востребованные услуги- в сфере земельных отношений, сельского хозяйства, строительства, регистрация актов гражданского состояния. За прошлый год оказано 11 866 госуслуг. В этом году- 1747.

Посетили участники мониторинга районную библиотеку. Недавно в помещении открыли уголок «Парасат Жолы». Каждую неделю здесь вместе собираются представители разных сфер и творческая интеллигенция района. На диалоговой площадке обсуждают принципы честности и добропорядочности, а еще проводят встречи с молодежью.

Абай Альжанов