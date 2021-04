Североказахстанцы обсуждают новый план развития СКО на 5 лет

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Еще более развитое сельское хозяйство, сильная и стабильная промышленность, качественная медицина и образование. А еще инфраструктура за которую не будет стыдно. Это и многое другое предусмотрено в новом комплексном плане социально-экономического развития северного региона. Ближайшая пятилетка обещает быть насыщенной.

Анатолий Башмаков, почетный гражданин СКО, доктор экономических наук:



— Это масштабная программа. Достаточно внушительна сама сумма, выделяемая бюджетом республики Казахстан для развития СК. Это 500 млрд тенге, это пол триллиона. Причем ежегодно в равной степени будет выделяться по 100 млрд.



Эти средства в течение пяти лет СКО будет вкладывать в свое социальное и экономическое развитие. В последнее направят 65% бюджета. С помощью 10 прорывных проектов на новый уровень выйдет промышленность региона. За счет 52 молочных ферм, 6 откормочных площадок, 2 птицефабрик, перерабатывающих предприятий и теплиц еще сильнее станет отрасль сельского хозяйства. В ближайшую пятилетку медицина и образование СКО тоже сильно изменятся.

Акмарал Ибраева, и.о. члена Правления по науке и инновациям доктор исторических наук, профессор СКУ им. М.Козыбаева:



— Будут выделяться гранты по «Мәңгілік ел» гранты «Серпын». Привлечение абитуриентов с южных регионов Казахстана.5:03 В комплексном плане утвердили 500 мест для нашей области. В комплексном плане утвердили один из пунктов создание модели Назарбаев университета, т.е. это будет также высшее учебное заведение, такого мирового, международного уровня.



Петропавловск станет новым казахстанским центром притяжения научной мысли и студенческой молодежи. Причем не только местной. Предполагается, что в ВУЗ международного уровня захотят приехать парни и девушки из стран-соседей. Но ведь всем им после окончания учебного заведения нужно будет где-то реализовывать свой теоретический багаж знаний. С этим, благодаря новому комплексному плану развития в СК, тоже проблем не возникнет.

Аскар Мамин, Премьер-министр РК:



— Будет создано более 26 тысяч новых рабочих мест. Стабильность рынка труда, занятость граждан — наш приоритет. Новые рабочие места станут стимулом для молодых специалистов, которые останутся трудиться в родной области.

В области, в которой хочется не только трудиться, но и комфортно жить. Правда, без развитой инфраструктуры это сложно. Ситуация кардинально изменится в ближайшие 5 лет. В северном регионе 98 % дорог сделают качественными, 93% населения получат чистую питьевую воду.

Дарья Пышмынцева