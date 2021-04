YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В СКУ им. М.Козыбаева стартовал республиканский турнир по қазақ күресі. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из шести областей нашей страны. Ребята борются за кубок ректора. Наша съемочная группа следила за ходом соревнований.

Сейчас на ковре выступают борцы из Восточного Казахстана и Кокшетау. Соперники сражаются на равных. У каждого есть преимущество выиграть. В этот раз удача была на стороне восточноказахстанца Ерсена Сейтказынова. Парень казахской борьбой занимается с 15-ти лет. Выступает он в весовой категории — 82 килограмма. Ерсен использовал свои коронные приемы и победил соперника.

Ерсен Сейтказынов — участник соревнований, Восточно-Казахстанская область:



— Каждый спортсмен выходит на ринг, чтобы выиграть. Сегодня в первой встрече я боролся с достойным соперником. Встреча была длительной. Думал, что не выиграю. Но, всё же добился победы. Очень рад этому. Впереди предстоят еще встречи.



В соревнованиях принимают участие более 80 спортсменов из шести областей. В течение двух дней ребята будут бороться в девяти весовых категориях.



Айдарбек Кудыкенов — руководитель спортивного клуба «Сұңқар» СКУ им. М.Козыбаева:

— В нашем университете впервые проводится республиканский турнир на кубок ректора. Сегодня спортсмены будут бороться в 4-х весовых категориях, а остальные будут завтра. Будет еще и түйе палуан.



Победителей наградят грамотами, кубками и денежными призами.

Алишер Ашимов