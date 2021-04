В СК идет вакцинация домашнего скота и птиц

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Продолжается вакцинация домашних животных от сибирской язвы. С марта месяца уже привили 30 % поголовья. Параллельно вакцину получают и птицы.

Вакцинировать домашний скот в Мамлютском районе начали в марте. Животным ставят уколы от таких опасных болезней как сибирская язва, пастереллез и нодулярный дерматит. Процедуру ветврачи проводят дважды в год: весной и осенью.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Перед тем, как ветеринары приступят к вакцинации бурёнок, сперва производится забор крови. Это нужно для того, чтобы убедиться не больна ли корова бруцеллезом. Вместе с этим ставится специальный укол, который проверяет животное на туберкулез. Если через 3 дня диагнозы не подтвердятся, специалисты могут начинать прививание.



Сейчас ветеринары обходят подворья, на различные инфекции проверили уже больше 9 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота района. Болезней не выявили. Каждому животному — индивидуальную бирку.

Алтай Шорманбаев, специалист ветеринарной станции Мамлютского района:

— Против сибирской язвы вакцинировано 6 тысяч КРС, по плану- 18 тысяч. Сделали 4 тысячи прививок МРС, по плану должно быть 10 тысячЦелью мероприятия является своевременное выявление болезней у скота, в случае их выявления сдача животных на убой, профилактическая вакцинация.

Эту работу провели уже на 70%. Прививать скот специалисты планируют до мая. Вместе с весенней вакцинацией животных ветврачи уделяют внимание профилактике птичьего гриппа, который в прошлом году принёс немало бед владельцам частных подворий и нанес урон крупным птицефабрикам.

Алтай Шорманбаев, специалист ветеринарной станции Мамлютского района:

— У нас в районе около 70 тысяч птиц. Вакцинировано 30%. 2.58 Район обеспечен вакцинами, дефицита нет.



Общее поголовье крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и свиней в регионе составляет 625 тысяч . Вакцининацией охватили 30% домашних животных.

Абай Альжанов