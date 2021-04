В ДЧС проверили готовность техники к вероятному паводку

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Вывоз снега, прочистка водопропускных труб и ливнёвок. В регионе с возможным паводком борются заранее.

Сейчас на некоторых реках уже проводят взрывные работы, чтобы не допустить заторов. Технику и личный состав подготовили. При осложнении обстановки от местных исполнительных органов привлекут порядка 1900 человек и почти 1,5 тысячи единиц техники. Заготовили 190 тонн горюче-смазочных и 32 тысячи тонны инертных материалов, а ещё 28 тысяч штук мешкотары.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— На сегодня в департаменте созданы 7 основных группировок, в которые входят 160 человек личного состава и 32 единицы техники. Кроме того, силы Национальной гвардии. 60 человек и 3 единицы техники.

Для проведения спасательных операций будут использованы высокопроходимая техника, насосы, предназначенные для откачки воды. В целом, личный состав департамента и всех группировок готов к проведению спасательных операций.

Дарья Пышмынцева