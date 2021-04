YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

По дорогам областного центра проехал читающий автобус. Привычный маршрут горожан приукрасили игры и викторины. Необычную акцию организовали в честь «Международного Дня детской книги» сотрудники областной библиотеки им. Г.Мусрепова. Такой флешмоб в нашем городе проводится впервые.

Вместо привычных проездных билетов раздают детские книжки и журналы. В качестве кондуктора — сказочные герои. К маршруту №7, курсирующему по дорогам города, петропавловцы привыкли. Однако, под задорную детскую музыку и стихотворения свой путь они коротают впервые.

— Почаще бы таких мероприятий. Конечно, рады. Спасибо вам большое.

— Дочка у меня читает книжки. Сын не очень, а вот дочка читает. Она будет читать и наклейки здесь будет клеить. Она любит это всё.

— Я ответил на вопрос викторины. На самом деле, она легкая. Спросили, где родился колобок. Я и ответил, что в печке. А за книгу спасибо, подарю её своей сестренке. Она любит читать.

Пели песни, отвечали на вопросы викторины. Всемирный день детской книги отмечается ежегодно 2 апреля уже довольно давно — с 1943 года. Дата была выбрана не случайно — она совпадает с днем рождения главного детского писателя Ханса Кристиана Андерсена, подарившего миру множество прекрасных сказок на все времена. Спустя 80 лет праздник отмечают и в нашем городе.

Анара Кусанова — руководитель методического отдела детско-юношеской библиотеки им. Г. Мусрепова:

— В рамках данной акции мы думаем всё-таки привлечь детей к чтению. Я думаю получить книгу в подарок будет приятно каждому. И он не только приятный, но и полезный подарок. Тем самым, думаем привлечь всеже детей к чтению.

Организаторы раздали порядка 100 полезных презентов. Помимо этого, сотрудники областной детско-юношеской библиотеки наградили и своих активных читателей. Благодарственное письмо вручили 20 ребятам. Некоторые из них библиотеку посещают ежедневно.

Жанель Бисенбаевой