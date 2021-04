Медики СК напоминают жителям региона о мерах безопасности

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Пандемия не закончилась, рано расслабляться. Североказахстанские медики призывают жителей региона, несмотря на его нахождение в зеленой зоне, продолжать ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать все меры безопасности.

В Нур-Султане и Алматы сейчас нестабильная эпид. обстановка, отсюда и риски распространения коронавирусной инфекции на другие города и области. В Северо-Казахстанской 1 апреля COVID-19 подтвердился у 5 человек. 3 случая зарегистрировали в Петропавловске, по одному — в районах М.Жумабаева и Тайыншинском. За прошедшие сутки в лабораториях области провели 873 ПЦР-исследования. Через них также прошли пациенты, которые сейчас получают лечение от коронавируса в многопрофильной городской больнице. Инфекционное отделение учреждения рассчитано на 120 коек.



Дидара Адырбекова, заведующая инфекционным отделением многопрофильной городской больницы:



— На сегодняшний день у нас состоит около 60 пациентов. Больше половины из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Конечно, превалирует число пожилых людей. На 60 пациентов у нас 6 докторов, каждый день обходы проводятся. Сейчас у нас в реанимационном отделение 7 пациентов, половина из них на ИВЛ.

Дарья Пышмынцева