Активисты призвали североказахстанцев соблюдать санитарные нормы

В связи с распространением COVID-19 активисты северного региона призывают североказахстанцев строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Активный, отзывчивый, а самое главное, с добрым сердцем. Дамир Абдин занимается волонтёрством два года. За это время парень вместе со своей командой помог многим североказахстанцам: многодетным, малообеспеченным семьям и пенсионерам. Особенно, в период пандемии.

Дамир Абдин — волонтёр:

— У нас был такой случай. К нам обращалась женщина, проживающая по улице Кизатова. Она сидела на карантине. Мы поехали, закупили продукты и отвезли ей. В квартиру не заходили, оставляли продукты возле квартиры. И так было постоянно, во время пандемии. Бывали случаи, что нам и ночью звонили, просили о помощи. В основном, звонили пенсионеры насчет медикаментов.

СК сейчас находится в «зелёной зоне» . Но, это не даёт повода пренебрегать мерами безопасности. Волонтёры призывают североказахстанцев быть осторожными и соблюдать все санитарные нормы. Наравне с добровольцами оказывала помощь североказахстанцам и Ассоциация деловых женщин.

Елена Семидоцких — председатель ОО «Ассоциация деловых женщин по СКО»:

-Наши женщины шили маски, защитные костюмы. Развозили продукты питания и медикаменты в карантинные зоны, работали с поликлиниками. Когда мы развозили медикаменты, мы познакомились с одинокой бабушкой, которой, в последствии, сделали ремонт в квартире. Хоть мы и находимся в зеленой зоне. Эпидемиологи прогназируют всплеск коронавируса на начала апреля. Поэтому, хотелось бы предостеречь наших горожан, хотелось, чтобы они соблюдали все профилактические меры, носили маски, соблюдали дистанцию. И можно, как больше себя поберегли.

За период борьбы с COVID-19 альянс женских сил вместе с волонтерами сшили более 40 тысяч масок, двух тысяч защитных комбинезонов и это не весь список.

Отразилась пандемия и на учащихся областной школы молодых акынов имени Ерика Аскарова. Для них дистанционное обучение неэффективно. Ведь, чтобы элементрано обучить азам игре на музыкальных инстрементах, учитель должен быть рядом с учеником.

Жаркын Жупархан — руководитель областной школы молодых акынов им. Ерика Аскарова:



— Полученные здесь знания ребята показывают на различных конкурсах, айтысах. В прошлом году мы из-за пандемии не могли выступать на мероприятиях. Ребята отвыкли от сцены. Конечно, дистанционно неэффективно заниматься. Потому что, ученикам необходимо наглядно показывать как устроен музыкальный инструмент, как его правильно держать и как на нем правильно играть. А посредством дистанционного обучения это сложно.

Все меры безопасности направлены на стабилизацию ситуации, на прекращение распространения ковида. Только общими усилиями казахстанцы смогут вернуться к привычному образу жизни.

Алишер Ашимов