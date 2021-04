2 апреля отмечается день распространения информации о проблеме аутизма

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На первый взгляд, это занятие напоминает обычную детскую игру. Однако, яркие конструкторы и различные головоломки для этих ребят не просто забава, а настоящее обучение. Шаг за шагом 4-летний Богдан Клопов идет к главной цели — не бояться действовать самостоятельно. Из-за недуга, с которым мальчик столкнулся, почти три года назад он не мог говорить. Позанимавшись в специализированном центре больше 4 месяцев, Богдан начал выговаривать первые и, конечно же, долгожданные для его семьи слова.

Кристина Клопова:



— Нам поставили диагноз — аутизм. Мы напугались этого диагноза, нам было очень страшно. До того, как мы обратились в центр «Асыл Мирас» мы не знали, что нам делать. Они помимо того, что вселили в меня надежду, мой ребенок начал выговаривать первые слова. Даже слово «банан», «ананас» для меня была великая радость.



Специалисты проделывают огромную работу — занимаются не только с детьми, но и с их родителями. Чаще всего помогать последним приходится психологически. Таких, потерявших на какое-то время веру в исцеление своего ребенка родителей, как Кристина немало. Только в центре «Асыл Мирас» на курсы записаны порядка 80-ти семей, больше 150 — пока еще ждут своей очереди. Индивидуальный подход здесь ищут к каждому.

Назгуль Тортулова- руководитель центра для детей с аутизмом «Асыл Мирас»:



— У нас имеется своя диагностика, для определения ребенка в определенную программу. После того, как ребенок пройдет диагностику он направляется в одну из 6 программ. Первая — программа обучающих навыков. Это программа работает на построении основных навыков. Также развитие социальных навыков. Там развиваются у ребенка коммуникативные навыки. Налаживание дружеских отношений со сверстниками.

Важно окружить таких детей вниманием и заботой, отмечают специалисты. В нашем регионе аутизмом страдают около 400 человек. В основном, это малыши от 3 до 6 лет. Образовательный процесс для них осуществляется, как и в простых учебных учреждениях, так и в специальных организациях. Последних в области 7.

Валентина Черных- руководитель отдела по содержанию и качеству образования управления образования СКО:

— Мы обеспечиваем равный доступ всех категорий детей. Они могут посещать кружки, секции. Мы ежегодно проводим день открытых дверей во дворце школьников. Посещая они могут получить юридическую консультативную помощь.

Кроме того, в области функционируют 5 кабинетов инклюзивного образования для детей — аутистов, два из которых находятся в областном центре. Уже через несколько дней на базе 27 средней школы откроется еще один.

