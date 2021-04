Свыше тысячи предупреждений за неубранный снег вынесли полицейские

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Полицейские Петропавловска вынесли свыше тысячи предупреждений за неубранный снег. Весной особую актуальность приобретает вопрос очистки города от сугробов, а крыш домов — от сосулек.

Поэтому стражи порядка ежедневно выходят на профилактические рейды по соблюдению правил благоустройства. С начала года они провели уже около 200 бесед с предпринимателями. В первую очередь внимание уделяется наиболее протяжённым и оживлённым улицам областного центра. В результате вынесли предупреждения 128 предпринимателям, 5 руководителям КСК и двум ТОО. Одного бизнесмена оштрафовали.

Анастасия Остертак