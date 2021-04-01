С 1 апреля производителей сигар, сигарилл, стиков и нагреваемого табака обязуют маркировать продукцию

Разное

21:06 1 Апреля 2021

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Контрафактный табак — один из самых распространенных товаров на теневом рынке. По мнению экспертов, 1% оборота поддельных табачных изделий обходится госкзане почти в 2 миллиарда не уплаченных акцизных налогов.

Для исключения незаконного сбыта продукции в октябре 2020-го производителей обязали маркировать некоторые виды табачных изделий QR-кодом. С 1 апреля к этому списку добавили сигары, сигариллы, стики и нагреваемый табак.

Даурен Шалабаев, руководитель отдела ДГД по СКО:

— Налогоплательщикам, как участникам оборота, необходимо зарегистрироваться в информационной системе маркировки прослеживаемости товара. В течение 21 календарного дня они должны обеспечить готовность программного и аппаратного комплекса. То есть обычные оптовые и розничные реализаторы должны иметь комплекс: онлайн ККМ, 2D-сканер, зарегистрироваться в системе.

Абай Альжанов

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