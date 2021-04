На нехватку препаратов пожаловались пациенты областного онкологического центра

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Осталась без лекарств в январе, будут ли они в апреле — непонятно. С такой проблемой в редакцию МТРК обратилась одна из пациенток областного онкологического центра. В 2021-м медучреждению на стационарные химиопрепараты выделили 585 млн тенге, в то время, как потребность в них исчисляется в миллиардах. С такой проблемой онкоцентр сталкивается не первый раз.

-Тема материала непростая, поэтому наша героиня — 45-летняя жительница Петропавловска, мама троих детей Маргарита Баянова от интервью на камеру отказалась. Она хочет жить, работать и получать, положенное ей лечение, спокойно. Маргарита рассказала, что в 2019-м году узнала, что у нее меланома 4-й стадии. Метастазы распространились по ее легким, печени, лимфоузлам. Действовать нужно было быстро. Женщина вместе с врачами начала бороться с раком.

— Получается с 2019 года я получаю препарат «Китруда». Весь 2019-й год без проблем государство меня им обеспечивало. В том году было все стабильно. В этом году начались проблемы с поставками. 00:56 Когда на последней прокапке я была, сам химиотерапевт непосредственно подошел и сказал, что не будет препарата в апреле, т.е. я лечение не получу. В январе еще я без лекарств осталась.



А дальше, говорит наша героиня, началась «игра в футбол», причем и с другими смертельно больными пациентами. Посредники, которые отвечают за закуп и поставку препаратов для них, речь идет о фонде обязательного мед. страхования и «СК Фармации», передавали друг другу ответственность за происходящее, как эстафетную палочку. Безусловно, есть она и на областном онкологическом центре. Исполняющий обязанности директора учреждения заверил, что никто из его пациентов в этом году, как и в прошлом, без жизненно важных препаратов не оставался. Но из-за проблем с финансированием, которые в онкоцентре начались в 2020-м, все предпосылки для этого были. Причем, еще на стадии оформления заявок на препараты.

— Мы составили заявку, ее мы согласовываем с нашим головным институтом, который в Алматы. Дальше мы предоставляем эту заявку в филиал нашего фонда. Он эти заявки собирает в головной офис и идет согласовывать в министерство. Мы естественно огорчились очень сильно и начали сразу писать письма.

Для огорчения были веские причины. В 2020-м для обеспечения пациентов стационарными химиопрепаратами областной онкоцентр просил у минздрава 1 млрд 300 млн тенге. Взамен получил только 585 млн. Такую же сумму медучреждению выделили в этом году. Чтобы понять насколько она маленькая, достаточно взглянуть на эту таблицу. Здесь далеко не весь перечень дорогостоящих препаратов необходимых североказахстанским онкобольным. Флакон лекарства для одного из них может стоить 1,5 млн тенге. А если таких нужно два, а курсов их прокапки, например, 17, то сумма получается уже внушительная. А ведь речь идет о человеческих жизнях.



— Нам СКФ по нашей заявке поставляет препараты и начинает требовать с нас авансом оплатить 30%. Мы не можем это сделать, потому что средства, которые нам дают в начале года авансом нам хватает ровно на 3 месяца продержаться с зарплатой с налогами. И суть в том фонд нам возмещает средства на лекарства, которые мы использовали. Не по нашей вине возникает кредиторская задолжность мы с ней висим круглый год.



К концу 2020-го долг областного онкоцентра по стационарным химиопрепаратам составил ни много ни мало 800 млн тенге. Олег Дудяк рассказал, что под новый год минздрав помог ее закрыть. Он с ужасом ждет конца 2021-го, при этом заверяет, что без необходимых препаратов своих больных не оставит.

