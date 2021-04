Как новый план социально-экономического развития изменит СК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

5 лет, около сотни мероприятий, почти 2 трлн тенге. В ближайшие годы СК будет действовать в рамках нового плана социально-экономического развития. Его утвердили на заседании правительства, которое прошло в столице 30 марта.

На этих кадрах очень важный для СКО момент. Голосование кабинета министров определило исход следующих пяти лет для нашего региона. Действовать он будет, исходя из нового комплексного плана развития на 2021-2025 годы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— За 5 лет на 1,8 трлн тенге планируется реализовать 87 мероприятий. 70% средств — это частные инвестиции. 65% бюджета будет потрачено на дальнейшее развитие экономики. В сельском хозяйстве будут построены 52 молочные фермы, 6 откормочных площадок, 2 птицефабрики, перерабатывающие предприятия и теплицы.

И это только часть грядущих перемен. На их волне сейчас находится и одно из ведущих предприятий области. ТОО «Радуга» на месте стоять не привыкло. Компания динамично развивается, подхватывает тренды, учитывает потребности региона. Не боится пробовать новое. Потому что товарищество знает, что без поддержки государства не останется.

Дмитрий Шарапаев, генеральный директор ТОО «Радуга»:

— Мы хотим реализовать три крупных проекта. Мы их анонсировали раньше. Это проект теплицы на 4 га, инновационную, передовую. Также построим завод по производству бумаги. Хотим реализовать в ближайшие два года. Также хотим реализовать завод по производству металлической посуды.

Только за счет первых двух проектов компания создаст в регионе еще 100 дополнительных рабочих мест. А по комплексному плану развития СК в ближайшие пять лет на рынке труда появится более 26 тысяч вакансий. Они понадобятся завтрашним выпускникам учебных заведений региона, которые не будут покидать его в поисках работы, считает Кудайберген Калиев. Доверие и большой шаг навстречу нашей области со стороны правительства страны ветеран труда считает оправданным.

Кудайберген Калиев, ветеран труда, Почетный гражданин СКО:

— До этого Елбасы, наш Первый Президент Нурсултан Абишевич, под его руководством был разработан план на три года, мы его благополучно освоили. Мы имеем прогресс, и эти деньги зря на ветер не ушли.

Не улетят в неизвестном направлении они и в ближайшие пять лет. Огромные суммы в СКО направят на развитие экономики, промышленности, образования, здравоохранения. Не забудут и о решении инфраструктурных вопросов.

Дарья Пышмынцева